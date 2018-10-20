Два очка Проворова помогли «Филадельфии Флайерз» обыграть «Нью-Джерси Девилз» в НХЛ
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «Флайерз» отличились Трэвис Конечны, Нолан Патрик, Якуб Ворачек, Уэйн Симмондс и Скотт Лотон. В составе гостей шайбы забрасывали Деймон Сиверсон и Брайан Бойл.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счёт два очка.
В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Нью-Джерси» — с «Нэшвилл Предаторз».
В параллельной встрече «Каролина Харрикейнз» проиграла «Колорадо» (1:3).
Ранее «Даллас» без Радулова проиграл «Миннесоте» в матче НХЛ.