«Даллас» без Радулова проиграл «Миннесоте» в матче НХЛ
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Миннесоте» принесли шайбы Мэтта Дамба, Райана Сутера и Зака Паризе.
В составе «Далласа» отличился Джейсон Спецц.
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов не был включён в заявку на матч, а голкипер Антон Худобин провёл всю игру на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что шайба и голевая передача Евгения Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.