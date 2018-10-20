«Даллас» без Радулова проиграл «Миннесоте» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Миннесоте» принесли шайбы Мэтта Дамба, Райана Сутера и Зака Паризе.

В составе «Далласа» отличился Джейсон Спецц.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов не был включён в заявку на матч, а голкипер Антон Худобин провёл всю игру на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что шайба и голевая передача Евгения Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.