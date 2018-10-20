Шайба и голевая передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

В основное время матча в составе «Флориды» отличились Винсент Трочек, Колтон Севьюр, Джаред Маккан, Джонатан Юбердо и россиянин Евгений Дадонов, записавший в свой актив голевой пас.

«Вашингтон» ответил шайбами Джона Карлсона, Бретта Коннолли, Якуба Враны, Деванте Смита-Пелли и Никласа Бекстрёма. Россиянин Евгений Кузнецов стал автором двух голевых передач.

В овертайме команды не выявили сильнейшего. Автором победной для Флориды шайбы в серии послематчевых буллитов стал Юбердо.

Ранее сообщалось, что в НХЛ появятся женщины-судьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить