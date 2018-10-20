Шайба и голевая передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

В основное время матча в составе «Флориды» отличились Винсент Трочек, Колтон Севьюр, Джаред Маккан, Джонатан Юбердо и россиянин Евгений Дадонов, записавший в свой актив голевой пас.

«Вашингтон» ответил шайбами Джона Карлсона, Бретта Коннолли, Якуба Враны, Деванте Смита-Пелли и Никласа Бекстрёма. Россиянин Евгений Кузнецов стал автором двух голевых передач.

В овертайме команды не выявили сильнейшего. Автором победной для Флориды шайбы в серии послематчевых буллитов стал Юбердо.

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