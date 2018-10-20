«Спартак» обыграл «Слован» в регулярном чемпионате КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над словацким «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе красно-белых отличились Дмитрий Калинин, Ярослав Косов, Анатолий Никонцев и Мартиньш Карсумс. У братиславского коллектива единственную шайбу забросил Патрик Лампер.

В следующем матче «Спартак» сыграет с московским «Динамо», а «Слован» — с ХК «Сочи».

В других противостояниях игрового дня китайский «Куньлунь Ред Стар» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4), челябинский «Трактор» в овертайме одолел омский «Авангард» (2:1), а подольский «Витязь» уступил рижскому «Динамо» (1:2).

Ранее «Сибирь» разгромила минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.