«Сибирь» разгромила минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев льда.
Победу сибирякам принесли шайбы Дмитрия Саюстова, Павла Ткаченко, Евгения Бодрова, Николая Демидова, Данила Романцева и Александра Логинова.
Для «Сибири» эта победа стала четвёртой в нынешнем сезоне, в то время как «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд.
Ранее сообщалось, что Александра Овечкина могут наказать за силовой приём на хоккеисте «Флориды».