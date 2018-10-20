«Сибирь» разгромила минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Новосибирская «Сибирь» одержала победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сибирь» разгромила минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев льда.

Победу сибирякам принесли шайбы Дмитрия Саюстова, Павла Ткаченко, Евгения Бодрова, Николая Демидова, Данила Романцева и Александра Логинова.

Для «Сибири» эта победа стала четвёртой в нынешнем сезоне, в то время как «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что Александра Овечкина могут наказать за силовой приём на хоккеисте «Флориды».

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