Малкин: очень приятно попасть в историю НХЛ

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё попадание в сотню лучших бомбардиров в истории лиги.
Малкин: очень приятно попасть в историю НХЛ
  • ©Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Если честно, я не думал о своей статистике. Но очень приятно попадать в историю, бить какие-то рекорды. Я всю жизнь играю в хоккей. Стараюсь победить, набрать очки. Поэтому для меня очень приятны такие достижения. Не будем на этом останавливаться», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Россиянин выступает в НХЛ с 2006 года и неизменно играет за команду из Питтсбурга.

Ранее стало известно, что Малкин вошёл в сотню лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

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