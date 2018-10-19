Малкин: очень приятно попасть в историю НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё попадание в сотню лучших бомбардиров в истории лиги.

«Если честно, я не думал о своей статистике. Но очень приятно попадать в историю, бить какие-то рекорды. Я всю жизнь играю в хоккей. Стараюсь победить, набрать очки. Поэтому для меня очень приятны такие достижения. Не будем на этом останавливаться», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Россиянин выступает в НХЛ с 2006 года и неизменно играет за команду из Питтсбурга.

Ранее стало известно, что Малкин вошёл в сотню лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.