Малкин вошёл в сотню лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

В матче с «Ванкувер Кэнакс» российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал результативную передачу, тем самым набрав 939-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Таким образом, Малкин вошёл в число 100 самых результативных игроков в истории лиги. Лидирует канадский хоккеист Уэйн Гретцки, набравший 2857 очков. Лучшим из россиян является Сергей Фёдоров с 1179 набранными баллами. Всего в заокеанской карьере Малкин забросил 371 шайбу и сделал 568 результативных передач. Ранее сообщалось, что голевая передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Ванкувером».