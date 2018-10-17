Малкин вошёл в сотню лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

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В матче с «Ванкувер Кэнакс» российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал результативную передачу, тем самым набрав 939-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин вошёл в сотню лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Таким образом, Малкин вошёл в число 100 самых результативных игроков в истории лиги.

Лидирует канадский хоккеист Уэйн Гретцки, набравший 2857 очков. Лучшим из россиян является Сергей Фёдоров с 1179 набранными баллами.

Всего в заокеанской карьере Малкин забросил 371 шайбу и сделал 568 результативных передач.

Ранее сообщалось, что голевая передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Ванкувером».

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