Голевая передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Ванкувером»

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«Питтсбург Пингвинз» на своём льду потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевая передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Ванкувером»
  • Reuters
  • © Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Ванкувера».

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Джейк Гюнцель (7-я минута) и Карл Хагелин (57-я минута). Российский форвард Евгений Малкин отметился результативной передачей. 

Победу «Ванкуверу» принесли голы Бена Хаттона (9-я минута), Брэндона Саттера (19-я) и Брока Бёзера (61-я минута).

В другом матче «Нью-Джерси Дэвилз» одержал четвёртую победу в сезоне, обыграв «Даллас Старз» со счётом 3:0. «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш» — 3:2, «Филадельфия Пантерз» переиграл «Флорида Пантерз» — 6:5 по буллитам.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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