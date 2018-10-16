Шайба Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Торонто» в НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Торонто» в НХЛ
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в Торонто, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе канадского клуба дублем отметился Каспери Капанен и по разу отличились Патрик Марло и Митчелл Марнер. Единственную шайбу у гостей забросил россиянин Илья Ковальчук.

Для «Лос-Анджелеса» это третье поражение в сезоне.

В других матчах игрового дня «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Даллас Старз» (4:1), «Монреаль Канадиенс» одолел «Детройт Ред Уингз» (7:3) и «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Миннесота Уайлд» (4:2).

Ранее результативная передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом».

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