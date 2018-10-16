Шайба Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Торонто» в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая в Торонто, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе канадского клуба дублем отметился Каспери Капанен и по разу отличились Патрик Марло и Митчелл Марнер. Единственную шайбу у гостей забросил россиянин Илья Ковальчук.

Для «Лос-Анджелеса» это третье поражение в сезоне.

В других матчах игрового дня «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Даллас Старз» (4:1), «Монреаль Канадиенс» одолел «Детройт Ред Уингз» (7:3) и «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Миннесота Уайлд» (4:2).

Ранее результативная передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом».