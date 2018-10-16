Шайба Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Торонто» в НХЛ
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- © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая в Торонто, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе канадского клуба дублем отметился Каспери Капанен и по разу отличились Патрик Марло и Митчелл Марнер. Единственную шайбу у гостей забросил россиянин Илья Ковальчук.
Для «Лос-Анджелеса» это третье поражение в сезоне.
В других матчах игрового дня «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Даллас Старз» (4:1), «Монреаль Канадиенс» одолел «Детройт Ред Уингз» (7:3) и «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Миннесота Уайлд» (4:2).
Ранее результативная передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом».