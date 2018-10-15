Результативная передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»

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«Сент-Луис Блюз» потерпел поражения от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Результативная передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»
  • Reuters
  • © Jeff Curry-USA TODAY Sports

Встреча прошедшая в Сент-Луисе на льду «Энтерпрайз-центра» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Анахайму» принесли шайбы Якоба Сильверберга, Бена Стрита и Эндрю Кольяно.

«Сент-Луис» ответил шайбами Александера Стина и Тайлера Бозака.

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду более 19 минут, и записал в свой актив голевой пас. Его соотечественник и партнёр по команде Иван Барбашев за немногим более 10 минут игрового времени не смог отметится результативными действиями.

Ранее сообщалось, что два очка Александра Радулова помогли «Далласу» одержать волевую победу над «Анахаймом» в матче НХЛ.

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