«Даллас» одержал волевую победу над «Анахаймом» в матче НХЛ, Радулов набрал два очка

«Даллас Старз» дома одержал волевую победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Анахайм» повёл со счётом 3:0 благодаря голам Якоба Сильверберга (10-я минута), Кифера Шервуда (14-я) и Адама Энрике (29-я минута).

Победу «Далласу» принесли шайбы Александра Радулова (32-я минута), Коннора Кэррика (34-я), Джейми Бенна (35-я), Джона Клингберга (38-я) и Радека Факсы (60-я минута). Радулов и Валерий Ничушкин также записали на свой счёт по результативной передаче.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.