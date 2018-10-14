Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Монреалем»

«Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила в Монреале завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Монреаля» шайбы забросили Томаш Татар (21-я и 29-я минуты), Брендан Галлахер (28-я). Решающий буллит реализовал Пол Байрон.

У «Питтсбурга» голы на счету Доминика Симона (4-я), Криса Летанга (16-я) и Фила Кессела (32-я). Российский форвард Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).