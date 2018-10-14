Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Монреалем»

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Монреалем»
  • AFP
  • © Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча, которая проходила в Монреале завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Монреаля» шайбы забросили Томаш Татар (21-я и 29-я минуты), Брендан Галлахер (28-я). Решающий буллит реализовал Пол Байрон.

У «Питтсбурга» голы на счету Доминика Симона (4-я), Криса Летанга (16-я) и Фила Кессела (32-я). Российский форвард Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить