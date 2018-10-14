Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Монреалем»
- AFP
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Встреча, которая проходила в Монреале завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Монреаля» шайбы забросили Томаш Татар (21-я и 29-я минуты), Брендан Галлахер (28-я). Решающий буллит реализовал Пол Байрон.
У «Питтсбурга» голы на счету Доминика Симона (4-я), Криса Летанга (16-я) и Фила Кессела (32-я). Российский форвард Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).