«Вашингтон» уступил «Торонто», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка

«Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Торонто».

В составе гостей шайбы забросили Каспери Капанен (24-я минута), Пер Линдхольм (39-я), Джош Ливо (47-я) и Остон Мэттьюс (59-я минута). Мэттьюс забросил десятую шайбу в шестом матче подряд со старта сезона и побил рекорд клуба сезона-1944/45. Тогда Суини Шринер забил в шести стартовых встречах подряд, но на его счету было девять голов.

У «Вашингтона» отличились Чандлер Стивенсон (1-я минута) и Евгений Кузнецов (25-я минута), который также отметился голевой передачей. Капитан действующих чемпионов НХЛ Александр Овечкин дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.