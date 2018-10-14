«Тампа» забросила восемь шайб в ворота «Коламбуса» в матче НХЛ, на счету Кучерова — гол и передача

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» забросила восемь шайб в ворота «Коламбуса» в матче НХЛ, на счету Кучерова — гол и передача
  • Reuters
  • © Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на арене в Тампе, завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

В составе «Тампы» отличились Виктор Хедман (1-я минута), Седрик Пакетт (12-я), Янни Гурд (19-я), Брейден Пойнт (40-я и 42-я), Алекс Киллорн (48-я), Никита Кучеров (54-я) и Джей Ти Миллер (60-я минута). Кучеров, для которого эта шайба стала первой в сезоне, также отметился одной результативной передачей. Российский защитник Михаил Сергачёв дважды ассистировал партнёрам. Вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.

У «Коламбуса» шайбы забросили Джош Андерсон (29-я минута) и Оливер Бьоркстранд (36-я минута). Российский голкипер Сергей Бобровский сумел отразить лишь 23 броска из 31.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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