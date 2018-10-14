«Лос-Анджелес» с Ковальчуком потерпел разгромное поражение от «Оттавы» в матче НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Оттаве в «Канадиен Тайр-центре», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Оттаве» принесли шайбы Криса Тирни, Марка Стоуна и Колина Уайта, Крис Уайдман оформил дубль.

«Лос-Анджелес» ответил голом Тревора Льюиса.

Российский форвард Илья Ковальчук провёл на льду порядка 15 минут, но, не сумев отметиться результативными действиями, завершил игру с показателем «-1».

Для «Лос-Анджелеса» это поражение — третье в пяти матчах нынешнего сезона.

В других матчах игрового дня «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Филадельфия Флайерз» (1:0), а «Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича (2:1).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 17-е место в списке снайперов в истории НХЛ.

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