«Тампа» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Василевский совершил 29 сейвов
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Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Тампы» шайбы забросили Брейден Пойнт (8-я минута), Стивен Стэмкос (36-я) и Алекс Киллорн (59-я). Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами. Вратарь Андрей Василевский одержал третью победу в сезоне, отразив 29 бросков по своим воротам.
У «Детройта» единственный гол — на счету Люка Гленденинга (27-я минута).
Ранее «Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над ХК «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.