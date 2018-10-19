«Тампа» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Василевский совершил 29 сейвов

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Василевский совершил 29 сейвов
  • © Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили Брейден Пойнт (8-я минута), Стивен Стэмкос (36-я) и Алекс Киллорн (59-я). Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами. Вратарь Андрей Василевский одержал третью победу в сезоне, отразив 29 бросков по своим воротам.

У «Детройта» единственный гол — на счету Люка Гленденинга (27-я минута).

Ранее «Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над ХК «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить