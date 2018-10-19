«Тампа» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Василевский совершил 29 сейвов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили Брейден Пойнт (8-я минута), Стивен Стэмкос (36-я) и Алекс Киллорн (59-я). Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами. Вратарь Андрей Василевский одержал третью победу в сезоне, отразив 29 бросков по своим воротам.

У «Детройта» единственный гол — на счету Люка Гленденинга (27-я минута).

Ранее «Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над ХК «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.