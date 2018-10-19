«Коламбус» одержал победу над «Филадельфией», Панарин отдал две результативные передачи

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над ХК «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» одержал победу над «Филадельфией», Панарин отдал две результативные передачи
  • © Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны (11-я минута), Шон Кутюрье (20-я) и Оскар Линдблом (42-я). На счету российского защитника Ивана Проворова одна результативная передача.

Победу «Коламбусу» принесли шайбы Энтони Дюклера (18-я), Кэма Аткинсона (22-я и 25-я), Ника Фолиньо (29-я), Джоша Андерсона (56-я) и Сонни Милано (58-я). Российский нападающий Артемий Панарин дважды ассистировал партнёрам. Вратарь Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал сухую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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