«Коламбус» одержал победу над «Филадельфией», Панарин отдал две результативные передачи

«Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над ХК «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Филадельфии» отличились Трэвис Конечны (11-я минута), Шон Кутюрье (20-я) и Оскар Линдблом (42-я). На счету российского защитника Ивана Проворова одна результативная передача.

Победу «Коламбусу» принесли шайбы Энтони Дюклера (18-я), Кэма Аткинсона (22-я и 25-я), Ника Фолиньо (29-я), Джоша Андерсона (56-я) и Сонни Милано (58-я). Российский нападающий Артемий Панарин дважды ассистировал партнёрам. Вратарь Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал сухую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.