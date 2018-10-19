Юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айресе посетили около 1 млн зрителей

Более одного миллиона человек посетили соревнования и церемонию открытия третьих летних юношеских Олимпийских игр в Аргентине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оргкомитета.

«Эта цифра (1 001 496. — RT) включает в себя количество зрителей, посетивших объекты, и тех, кто посетил церемонию открытия», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что золото Анастасии Шамоновой в боксе стало 28-й высшей наградой сборной России на юношеской Олимпиаде.

Таким образом, россияне побили достижение четырёхлетней давности.

Впоследствии стало известно ещё о трёх наградах.

Всего в активе российских спортсменов 59 медалей различного достоинства.