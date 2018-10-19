В Буэнос-Айресе прошла церемония закрытия юношеских Олимпийских игр

В Буэнос-Айресе состоялась церемония закрытия третьих летних юношеских Олимпийских игр.

В ходе мероприятия, в частности, состоялось шествие знаменосцев национальных сборных.

Как уточняет РИА Новости, команду России представил чемпион игр в брейк-дансе Сергей Чернышёв.

В конце церемонии олимпийский флаг был передан представителям Сенегала, который в 2022 году примет четвёртые игры.

Ранее сообщалось, что золото россиянки Анастасии Шамоновой в боксе стало 28-й высшей наградой сборной России на юношеской Олимпиаде.

Таким образом, россияне побили достижение четырёхлетней давности. В 2014 году в китайском Нанкине спортсмены завоевали 27 золотых медалей.

Впоследствии стало известно ещё о трёх наградах.

Всего в активе россиян 59 медалей различного достоинства.