Сборная России завоевала три медали в последний день юношеской Олимпиады в аргентинском Буэнос-Айресе.

Две награды завоевали боксёры: Илья Попов стал победителем в весовой категории до 64 кг, а Руслан Колесников занял второе место в категории до 81 кг.

Мужская национальная команда по мини-футболу также принесла в копилку российской сборной серебро, в финале проиграв Бразилии.

Напомним, что российские спортсмены досрочно выиграли медальный зачёт юношеских Игр.

Ранее игроки сборной России по мини-футболу устроили потасовку после поражения от Бразилии в финале юношеских ОИ.