Сборная России завоевала три медали в последний день юношеской Олимпиады
- РИА Новости
Две награды завоевали боксёры: Илья Попов стал победителем в весовой категории до 64 кг, а Руслан Колесников занял второе место в категории до 81 кг.
Мужская национальная команда по мини-футболу также принесла в копилку российской сборной серебро, в финале проиграв Бразилии.
Напомним, что российские спортсмены досрочно выиграли медальный зачёт юношеских Игр.
Ранее игроки сборной России по мини-футболу устроили потасовку после поражения от Бразилии в финале юношеских ОИ.