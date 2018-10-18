Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Александр Овечкин (24-я и 38-я минуты), ещё одну шайбу в основное время забросил Джон Карлсон (15-я). Победный гол в овертайме на счету Мэтта Нисканена (63-я), голевая передача в активе россиянина Евгения Кузнецова.

У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад (7-я), Джимми Веси (33-я) и Крис Крайдер (51-я).

В другом матче «Монреаль Канадиенс» одержал четвёртую победу в сезоне, обыграв «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:2.

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