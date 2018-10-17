Российскую бобслеистку отстранили от тренировок за пост в Instagram

Российская бобслеистка Полина Назарук, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира по бобслею до 23 лет, отстранена от тренировок на сборе национальной команды в Сочи за пост в социальной сети.

Спортсменка опубликовала на своей личной странице в Instagram сообщение со словами: «Езжу на дровах. Снова, снова и снова… Что за ерунда? Ненавижу это! Добро пожаловать в команду! Не могу получить другой боб, потому что я… хорошо, президент! Я так вас люблю».

По словам личного тренера спортсменки Олега Соколова сразу после этого у спортсменки забрали боб, но при этом не объяснили причины.

«Официальной версии никто не даёт. Старший тренер сборной Сергей Журкин мне лично сказал: «Я вам не обязан ничего предоставлять в качестве объяснения. Дисциплинарное нарушение — и всё», — заявил Соколов в интервью «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что бобслеистка Надежда Сергеева, нарушившая антидопинговые правила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, заявила, что намерена подать иск к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).