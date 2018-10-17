СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Российскую бобслеистку отстранили от тренировок за пост в Instagram

Короткая ссылка
Российская бобслеистка Полина Назарук, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира по бобслею до 23 лет, отстранена от тренировок на сборе национальной команды в Сочи за пост в социальной сети.
Российскую бобслеистку отстранили от тренировок за пост в Instagram
  • @polinanazaruk / Instagram

Спортсменка опубликовала на своей личной странице в Instagram сообщение со словами: «Езжу на дровах. Снова, снова и снова… Что за ерунда? Ненавижу это! Добро пожаловать в команду! Не могу получить другой боб, потому что я… хорошо, президент! Я так вас люблю».

По словам личного тренера спортсменки Олега Соколова сразу после этого у спортсменки забрали боб, но при этом не объяснили причины.

«Официальной версии никто не даёт. Старший тренер сборной Сергей Журкин мне лично сказал: «Я вам не обязан ничего предоставлять в качестве объяснения. Дисциплинарное нарушение — и всё», — заявил Соколов в интервью «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что бобслеистка Надежда Сергеева, нарушившая антидопинговые правила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, заявила, что намерена подать иск к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

  • © instagram.com/polinanazaruk

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить