Россия может подать заявку на проведение юношеской Олимпиады

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что Россия заинтересована в проведении юношеских Олимпийских игр.

«Я не хотел бы углубляться в этот вопрос, но хочу сказать, что на повестке дня этот вопрос стоит», — приводит слова Позднякова mk.ru.

Юношеские ОИ 2018 года состоятся в аргентинском Буэнос-Айресе. Соревнования пройдут с 6 по 18 октября.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал предложение турецкой стороны о проведении соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, санному спорту и скелетону в Сочи.