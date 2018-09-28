Россия может подать заявку на проведение юношеской Олимпиады

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что Россия заинтересована в проведении юношеских Олимпийских игр.
Россия может подать заявку на проведение юношеской Олимпиады
  • РИА Новости

«Я не хотел бы углубляться в этот вопрос, но хочу сказать, что на повестке дня этот вопрос стоит», — приводит слова Позднякова mk.ru.

Юношеские ОИ 2018 года состоятся в аргентинском Буэнос-Айресе. Соревнования пройдут с 6 по 18 октября.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал предложение турецкой стороны о проведении соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, санному спорту и скелетону в Сочи.

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