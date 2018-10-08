СМИ: Российский бобслеист Воевода был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами на ОИ-2014

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Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российского бобслеиста Алексея Воеводу виновным в манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
СМИ: Российский бобслеист Воевода был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами на ОИ-2014
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на мотивировочную часть решения CAS, попавшую в распоряжение агентства, на основании показаний свидетелей и экспертов суд пришёл к выводу, что без участия спортсмена такая подмена невозможна.

Отмечается, что анализ пробы B выявил завышенный уровень соли в моче, природу которого Воевода не сумел объяснить.

18 декабря МОК пожизненно отстранил Воеводу от участия в ОИ, а также аннулировал его результаты на Играх-2014 в Сочи. Позже Воевода наряду с другими российскими спортсменами подал апелляцию на данное решение в CAS.

Ранее в CAS объяснили причину отмены отстранения бобслеистки Надежды Сергеевой.

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