Дубль Гризманна принёс Франции победу над Германией в матче Лиги наций

Сборная Франции по футболу одержала победу над национальной командой Германии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Париже на стадионе «Стад де Франс», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Немцы забили первыми. На 14-й минуте Тони Кроос реализовал пенальти.

На 62-й минуте Антуан Гризманн восстановил паритет, а на 80-й реализовал пенальти, тем самым оформив дубль, и принёс Франции победу.

Следующим соперником французов станет команда Нидерландов. Матч состоится 16 ноября. Сборная Германии проведёт матч с голландцами 19 ноября.

Ранее сообщалось, что Йоахим Лёв может быть уволен из сборной Германии по итогам матча Лиги наций с Францией.