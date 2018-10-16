СМИ: Лёв может быть уволен из сборной Германии по итогам матча Лиги наций с Францией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может быть уволен со своей должности по итогам матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Франции.

Как сообщает Bild, 58-летний специалист сохранит своё место в случае победы или ничейного исхода матча с действующими чемпионами мира. В случае проигрыша Лёв будет на грани увольнения, а при разгромном поражении — будет незамедлительно уволен.

Матч Франция — Германия состоится 16 октября в Париже, на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Лёв стал рекордсменом по числу матчей на посту главного тренера сборной Германии по футболу.