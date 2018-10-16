Глава РУСАДА высказался о предстоящем аудите организации

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал предстоящую аудиторскую проверку организации, которую проведёт Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Глава РУСАДА высказался о предстоящем аудите организации
  • РИА Новости

«Мы выполнили все требования предыдущего аудита, сейчас у нас идёт планомерная работа. Новый аудит пройдёт по всем тем вопросам, которые были. Могут быть дополнительные вопросы. Нужно с уважением относиться к группе аудиторов — это очень серьёзная аудиторская группа, у которой могут быть свои вопросы», — приводит слова Гануса ТАСС.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российская сторона до 31 декабря обязана предоставить базу данных московской антидопинговой лаборатории, которая будет проанализирована специалистами WADA.

Ранее стало известно, что WADA проведёт аудит РУСАДА в декабре.

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