Отец Нурмагомедова заявил, что его сын не намерен менять гражданство

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его сын не собирается менять гражданство.

Reuters

«Мы любим свою родину и гражданство менять не собираемся», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости. Ранее дядя Нурмагомедова рассказал, что его племянник мог выступать за Украину.