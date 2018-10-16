Отец Нурмагомедова заявил, что его сын не намерен менять гражданство
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его сын не собирается менять гражданство.
- Reuters
«Мы любим свою родину и гражданство менять не собираемся», — приводит слова Нурмагомедова-старшего РИА Новости.
Ранее дядя Нурмагомедова рассказал, что его племянник мог выступать за Украину.
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