Нурмагомедов мог выступать за Украину

Алекс Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его племянник мог выступать за Украину.

«Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил украинское гражданство. Мы ценим, любим и уважаем Украину и её народ. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что она там, где тебе хорошо. Мы планировали, что Хабиб будет выступать за Украину, но не смогли этого сделать», — приводит слова дяди спортсмена «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не знает, почему у его племянника не вышло получить украинское гражданство.

«Этот вопрос нужно задать Бондаренко. Он был начальником ОВИР. Мы не раз обращались. Чем он аргументировал отказ? Абсолютно ничем», — сказал Алекс Нурмагомедов.

По его словам, у племянника была обида из-за неполучения украинского паспорта.

«На свои первые бои он летал из Полтавы. Отсюда мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором.