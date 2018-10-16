FA предъявила Моуринью обвинения в нецензурных высказываниях на камеру

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Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью по итогам матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкасл Юнайтед».
FA предъявила Моуринью обвинения в нецензурных высказываниях на камеру
  • Reuters

«Слова Моуринью после окончания матча, попавшие на камеру, были признаны оскорбительными и неподобающими. У него есть время до вечера 19 октября, чтобы ответить на обвинения», — приводит заявление FA Sky Sports.

После матча с «Ньюкаслом», который завершился волевой победой «Манчестер Юнайтед» (3:2), Моуринью выругался на камеру на португальском языке, после чего ушёл в подтрибунное помещение стадиона «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать Давида де Хеа самым высокооплачиваемым футболистом команды.

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