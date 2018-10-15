В Швеции в составе сборной России по футболу выделяют Дзюбу

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон выделил в составе национальной команды России нападающего Артёма Дзюбу.

«Капитан сборной России Дзюба — очень сильный игрок, ему сложно противостоять. Он один из лучших игроков вашей команды. Очевидно, почему он стал капитаном. Я абсолютно уверен, что как тренер, так и команда полностью довольны им в этой роли», — приводят слова Нильссона «Известия».

Первый матч между Россией и Швецией в рамках Лиги наций прошёл в Калининграде и завершился со счётом 0:0. Вторая игра состоится в Стокгольме 20 ноября.

Ранее «Валенсия» поздравила Черышева с победой сборной России по футболу над Турцией.