«Валенсия» поздравила Черышева с победой сборной России по футболу над Турцией

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» поздравил своего игрока Дениса Черышева с победой сборной России над Турцией в Лиге наций.
«Валенсия» поздравила Черышева с победой сборной России по футболу над Турцией
  • Reuters

«Поздравляем Дениса Черышева с победой в Лиге наций над сборной Турции!» — говорится в Twitter испанского коллектива.

Россия одержала победу со счётом 2:0, а Черышев стал автором одного из забитых мячей.

Ранее защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал, что матч с Турцией был для него принципиальным.

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