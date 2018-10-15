«Валенсия» поздравила Черышева с победой сборной России по футболу над Турцией
- Reuters
«Поздравляем Дениса Черышева с победой в Лиге наций над сборной Турции!» — говорится в Twitter испанского коллектива.
🇷🇺¡Enhorabuena @Cheryshev! ⚽️ y victoria 🆚🇹🇷 @UEFAEURO 👏🏻👏🏻 https://t.co/n2FT0ipLQQ— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 14 октября 2018 г.
Россия одержала победу со счётом 2:0, а Черышев стал автором одного из забитых мячей.
Ранее защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал, что матч с Турцией был для него принципиальным.