Нойштедтер рассказал, что матч с Турцией был для него принципиальным

Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер признался, что матч с национальной командой Турции в Лиге наций был для него принципиальным в связи с его выступлениями за турецкий клуб «Фенербахче».

«Я почти всех игроков знаю в составе турецкой команды. С кем-то знаком по выступлению в чемпионате Германии, двое-трое игроков выступают вместе со мной в «Фенербахче». Важно было им показать, что в России мы тоже умеем играть в футбол», — приводит слова Нойштедтера пресс-служба национальной команды. Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0. Ранее Мирча Луческу заявил, что сборная России заслуженно победила Турцию в матче Лиги наций.