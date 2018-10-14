Гилерме: приятно, что оба матча провёл на ноль

Голкипер сборной России по футболу Маринато Гилерме прокомментировал победу национальной команды над Турцией в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

«Мы очень рады, ведь самое главное — победа. Для меня лучше пропустить и выиграть, чем сыграть 0:0. Был бы доволен и в том случае, если бы выиграли 2:1. Хотя приятно, что оба матча провёл на ноль», — приводит слова Гилерме «Чемпионат».

Он отметил, что не был удивлён большим количеством ударов по своим воротам, которые наносили игроки турецкой сборной.

«У них впереди есть опасные игроки с хорошим ударом. Самым опасным, наверное, получился эпизод с рикошетом во втором тайме. Я уже пошёл на подачу, когда пришлось перестраиваться из-за рикошета», — добавил голкипер.

Игроки сборной Турции нанесли по воротам Гилерме девять ударов, четыре из которых — в створ ворот. В матче со Швецией соперники нанесли 10 ударов, два из них — в створ ворот.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал победу над Турцией в матче Лиги наций.