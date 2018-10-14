Азар рассказал о несостоявшемся переходе из «Челси» в «Реал»

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Бельгийский форвард лондонского «Челси» Эден Азар рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».
Азар рассказал о несостоявшемся переходе из «Челси» в «Реал»
  • Reuters

«Представители «Челси» были честны со мной. Они сказали, что я не покину клуб. Я принял это. Когда принимаются решения, вам может что-то не понравиться, но я никогда не буду вступать в конфликт с руководством клуба. «Челси» многое дал мне. Я ушёл из «Лилля» на хороших условиях, то же самое хочу сделать здесь», — приводит слова Азара Sport.fr.

Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В его активе 97 голов и 78 результативных передач в 310 матчах за лондонский клуб.

Ранее Азар заявил, что мечтает играть в «Реале».

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