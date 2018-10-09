Азар заявил, что мечтает играть в «Реале»

Бельгийский полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Эден Азар признался, что мечтает выступать за мадридский «Реал».

«Не собираюсь лгать: моя мечта заключается в том, чтобы играть за «Реал», — приводит слова хавбека AS.

При этом Азар отметил, что ему тяжело принимать решение о своём будущем.

«Иногда я просыпаюсь и думаю, что хочу уйти из «Челси», а иногда хочу остаться», — сказал полузащитник.

Минувшим летом в СМИ сообщалось, что Азар был близок к переходу в клуб из столицы Испании. Нынешний контракт «Челси» с игроком сборной Бельгии рассчитан до 2020 года.

Ранее «Челси» разгромил «Саутгемптон» в восьмом туре АПЛ.