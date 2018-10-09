Азар заявил, что мечтает играть в «Реале»
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«Не собираюсь лгать: моя мечта заключается в том, чтобы играть за «Реал», — приводит слова хавбека AS.
При этом Азар отметил, что ему тяжело принимать решение о своём будущем.
«Иногда я просыпаюсь и думаю, что хочу уйти из «Челси», а иногда хочу остаться», — сказал полузащитник.
Минувшим летом в СМИ сообщалось, что Азар был близок к переходу в клуб из столицы Испании. Нынешний контракт «Челси» с игроком сборной Бельгии рассчитан до 2020 года.
Ранее «Челси» разгромил «Саутгемптон» в восьмом туре АПЛ.