Глава Bellator опроверг предположения, что бой Емельяненко с Сонненом был договорным
- РИА Новости
«Такие слова даже не заслуживают ответа. Чейл сказал мне: «Фёдор ударил меня, и ударил сильно». И с ним было покончено. Он профессиональный атлет, зачем бы он стал поддаваться? Он хотел выйти в следующий раунд. Это полная чушь. Когда Фёдор так бьёт тебя руками, ногами и коленями — это не притворство», — приводит слова Кокера MMA Fighting.
В ночь на 14 октября Емельяненко победил Соннена техническим нокаутом в первом раунде и вышел в финал Гран-при Bellator, где сразится с американцем Райаном Бейдером.
Ранее Соннен рассказал, что у Емельяненко очень тяжёлые удары.