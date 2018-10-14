Глава Bellator опроверг предположения, что бой Емельяненко с Сонненом был договорным

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Президент ММА-промоушена Bellator Скотт Кокер опроверг предположения, что результат поединка россиянина Фёдора Емельяненко и американца Чейла Соннена был подстроен.
Глава Bellator опроверг предположения, что бой Емельяненко с Сонненом был договорным
  • РИА Новости

«Такие слова даже не заслуживают ответа. Чейл сказал мне: «Фёдор ударил меня, и ударил сильно». И с ним было покончено. Он профессиональный атлет, зачем бы он стал поддаваться? Он хотел выйти в следующий раунд. Это полная чушь. Когда Фёдор так бьёт тебя руками, ногами и коленями — это не притворство», — приводит слова Кокера MMA Fighting.

В ночь на 14 октября Емельяненко победил Соннена техническим нокаутом в первом раунде и вышел в финал Гран-при Bellator, где сразится с американцем Райаном Бейдером.

Ранее Соннен рассказал, что у Емельяненко очень тяжёлые удары.

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