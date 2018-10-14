Соннен: у Емельяненко очень тяжёлые удары
- РИА Новости
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«Емельяненко рано меня достал. Он очень сильно бьёт. Я старался, но не получилось. Хотел сделать замок, перевернуть Фёдора, но захват сорвался. Дальше вы видели. У Фёдора очень тяжёлые удары», — цитирует Соннена Sport24.
Он также назвал интересным бой между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бэйдером в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
Ранее российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко не стал отвечать на вопрос о завершении профессиональной карьеры.