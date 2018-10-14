Фёдор Емельяненко заявил, что на вопрос о завершении карьеры ответит после финала Гран-при Bellator

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко не стал отвечать на вопрос о завершении профессиональной карьеры.

«Всё зависит от моего самочувствия. На этот вопрос я смогу ответить только после финала», — цитирует Емельяненко Sport24.

Финал Гран-при Bellator пройдёт 26 января 2019 года — Емельяненко проведёт поединок c американцем Райаном Бэйдером. 42-летний боец, занимающий пост президента Союза ММА России, также поделился планами на ближайшее время.

«Полечу к моей семье, хочу увидеть своих девочек, отдохнуть и начать заниматься делами Союза ММА России», — заявил Емельяненко.

Ранее Фёдор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинальном поединке Гран-при Bellator в тяжёлом весе.