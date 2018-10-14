Дзюба вошёл в стартовый состав сборной России по футболу на матч Лиги наций с Турцией

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала стартовый состав национальной команды на матч четвёртого тура Лиги наций с Турцией.

С первых минут на поле стадиона «Фишт» в Сочи выйдут Маринато Гилерме, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Александр Головин и Артём Дзюба.

Матч Россия — Турция пройдёт 14 октября. Начало встречи — в 19:00.

Ранее Мирча Луческу заявил, что сборная России физически сильнее играет и более активна на поле, чем Турция.