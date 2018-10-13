Луческу: сборная России физически сильнее играет, более активна на поле, чем Турция
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«Кто лучше? Россия физически сильнее играет, более активна на поле, чем мы. Мы технически иначе играем. Собираю качественных игроков и пытаюсь найти им наилучшие позиции», — приводит слова Луческу Sport24.
Первая игра между командами завершилась победой россиян со счётом 2:1.
Матч Россия — Турция пройдёт на стадионе «Фишт» 14 октября. Начало встречи — в 19:00.
Ранее Луческу поделился ожиданиями от матча с Россией в Лиге наций.