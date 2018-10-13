Луческу: сборная России физически сильнее играет, более активна на поле, чем Турция

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу накануне матча четвёртого тура Лиги наций с Россией сравнил силы команд.

«Кто лучше? Россия физически сильнее играет, более активна на поле, чем мы. Мы технически иначе играем. Собираю качественных игроков и пытаюсь найти им наилучшие позиции», — приводит слова Луческу Sport24.

Первая игра между командами завершилась победой россиян со счётом 2:1.

Матч Россия — Турция пройдёт на стадионе «Фишт» 14 октября. Начало встречи — в 19:00.

Ранее Луческу поделился ожиданиями от матча с Россией в Лиге наций.