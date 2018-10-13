Тренер сборной Турции поделился ожиданиями от матча с Россией в Лиге наций

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Лиги наций с национальной командой России.

«Даже если у меня есть секрет, как обыграть сборную России, я его не расскажу! Мы сыграли с Россией в Турции, многое о ней знаем. Во время матча всё увидите», — приводит слова Луческу Sport24.

Первая игра между командами завершилась победой россиян со счётом 2:1.

Матч Россия — Турция пройдёт на стадионе «Фишт» 14 октября. Начало встречи — в 19:00.

Ранее Станислав Черчесов выразил надежду, что Артём Дзюба сыграет против Турции.