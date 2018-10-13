Роузи об инциденте после боя Нурмагомедов — Макгрегор: отношение должно быть одинаковым ко всем

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Первая чемпионка в истории UFC Ронда Роузи высказалась об инциденте с участием Хабиба Нурмагомедова, произошедшем после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.

«Прыжок Хабиба из октагона был не настолько же плохим происшествием, как бросание предметов в автобус. Моя подруга Роуз Намаюнас была в том автобусе. Мой друг Майкл Кьеза был вынужден пропустить бой, потому что получил тогда травму из-за разбитого стекла. Моё мнение: отношение должно быть одинаковым ко всем. Иначе люди будут думать, что по достижении определённого уровня им можно всё», — приводит слова Роузи TMZ.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

После боя российский боец устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора, перепрыгнув через ограждение октагона в зрительный зал. В то же время секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов залез в клетку и напал на Макгрегора.

Роузи, ставшая в 2012 году первой женщиной, подписавшей профессиональный контракт с UFC, также является и первой чемпионкой организации. 

Ранее Джефф Монсон высказал мнение, что глава UFC Дана Уайт любит Макгрегора больше, чем Нурмагомедова.

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