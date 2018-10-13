Капитан «Томи» признался, что у клуба не настолько большие проблемы, как у «Анжи»

Капитан и защитник футбольного клуба «Томь» Сергей Зуйков рассказал о ситуации с задолженностью по заработной плате перед футболистами.

«Перед нами долги по премиальным за весь прошлый сезон. Примерно четыре месяца не платят заработную плату. В клубе сначала сказали, что первую половину выплатят 15 августа, а вторую — ровно через месяц. В итоге все сроки давно прошли», — приводит слова Зуйкова Sport24.

Он также сравнил финансовую ситуацию в «Томи» и в махачкалинском «Анжи», выступающем в РПЛ.

«У них настолько нет денег, что молодёжные команды добираются на матчи на автобусе, а основа всеми силами пытается поменяться кругами с соперниками, чтобы не платить за перелёт? У нас, слава богу, не всё так плохо. В этом плане без проблем. Проживанием, едой, перелётами мы обеспечены», — заявил футболист.

13 октября футболисты «Томи» устроили акцию протеста и задержали начало матча на 10 минут.

Ранее сообщалось, что «Анжи» хочет перенести матч РПЛ с ЦСКА из Каспийска в Москву.