«Анжи» хочет перенести матч РПЛ с ЦСКА из Каспийска в Москву

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Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что клуб обратился к ЦСКА с просьбой перенести домашний матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами из Каспийска в Москву.
«Анжи» хочет перенести матч РПЛ с ЦСКА из Каспийска в Москву
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«Мы обратились к ЦСКА с такой просьбой, и 8 октября будет какая-то информация. Мы обратились во многом из-за того, что наша команда находится в Подольске. У нас просто нет лишних средств, чтобы лететь в Махачкалу, а потом возвращаться обратно», — приводит слова Флегонтова ТАСС.

Матч 11-го тура «Анжи» — ЦСКА запланирован на 19 октября, он должен пройти на «Анжи Арене».

Ранее сообщалось, что футболисты «Анжи» пригрозили бойкотом матчей РПЛ в случае непогашения долгов.

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