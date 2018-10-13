Футболисты «Томи» устроили акцию протеста и задержали начало матча на 10 минут
- @fctomtomsk
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Игроки томского коллектива задержали встречу на 10 минут и вышли на поле в футболках с надписью: «Томь» — результат забесплатно».
Эти действия связаны с тяжёлой финансовой ситуацией в клубе. Футболисты не получают премиальные с прошлого сезона, а зарплату — более трёх месяцев.
При этом в руководстве обещали закрыть долги в сентябре, но этого не произошло.
Ранее вратарь «Анжи» рассказал о финансовых проблемах клуба.