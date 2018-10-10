Вратарь «Анжи» рассказал о финансовых проблемах клуба

Голкипер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Владимир Сугробов рассказал о финансовых проблемах в команде.

«Наш президент Осман Кадиев делает всё возможное. Мы видим, что он переживает. Но ему сложно приходится, практически нет никакой помощи. Он общается с нами, пытается находить компромиссы, сохранять баланс в команде», — приводит слова игрока Sport24.

При этом он сказал, что с микроклиматом в команде всё в порядке, трудности сплотили футболистов.

«Для меня удивительно, что у такой команды, как «Анжи», нет помощи. Она, можно сказать, безразлична. Клуб с богатой историей, именем и с большим количеством болельщиков. Это гордость республики. Благодаря «Анжи» идёт популяризация спорта, здорового образа жизни в Дагестане. Надеюсь, все наладится и стабилизируется», — добавил Сугробов.

Ранее футболисты «Анжи» пригрозили бойкотом матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае непогашения долгов.