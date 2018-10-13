Футболист «Томи» не исключил, что команда может бойкотировать матчи ФНЛ из-за долгов
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«Не хотелось бы доводить до этого, но в будущем может быть всякое, в том числе и бойкот. Огласке наши намерения сейчас предавать не хочется», — приводит слова Кухарчука РИА Новости.
Он отметил, что у команды ещё есть несколько задумок, как привлечь внимание к своей проблеме.
«Но для начала посмотрим, как будет развиваться ситуация», — добавил футболист.
По итогам 16 туров «Томь» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.
Ранее сообщалось, что футболисты «Томи» устроили акцию протеста и задержали начало матча на 10 минут.