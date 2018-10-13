Александрова обыграла Петкович и вышла в финал турнира WTA в Линце
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над немкой Андреа Петкович в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 0:6, 6:4, 6:0 в пользу 23-летней теннисистки.
В финале Александрова сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.
Ранее сообщалось, что чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс сыграет в Кубке Кремля.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен