Александрова обыграла Петкович и вышла в финал турнира WTA в Линце

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над немкой Андреа Петкович в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 0:6, 6:4, 6:0 в пользу 23-летней теннисистки. В финале Александрова сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. Ранее сообщалось, что чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс сыграет в Кубке Кремля.