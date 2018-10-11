Чемпионка US Open-2017 Стивенс сыграет в Кубке Кремля

Американская теннисистка Слоан Стивенс выступит на турнире Кубок Кремля в Москве.

Стивенс получила уайлд-кард от организаторов, сообщает пресс-служба турнира.

«Я слышала очень много хорошего о турнире от других теннисисток, жду не дождусь того момента, когда прибуду туда в предстоящие выходные. Надеюсь, у меня будет немного времени для того, чтобы увидеть Москву», — призналась Стивенс.

Чемпионка Открытого чемпионата США по теннису 2017 года, занимающая восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые выступит в России.

Кубок Кремля состоится с 13 по 21 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский».

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